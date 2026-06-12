女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日、肺炎のために亡くなった。86歳。12日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。中村さんが長年CMキャラクターを務めたマロニー株式会社が同日、追悼した。公式サイトでは「中村玉緒さんご逝去に寄せて」と題した文書を発表。「中村玉緒さんには1995年から2019年まで、当社のTVCMに多数ご出演いただきました。特に中村玉緒さんの明るいキャ