俳優板垣李光人の主演映画「口に関するアンケート」（７月３日公開）のイベントが１０日に東京都内で行われた。共演の綱啓永、吉川愛らとともに柄本時生（３６）が登壇した。柄本明の次男で、昨年に「ゲスの極み乙女」のドラマーほな・いこかこと、女優さとうほなみと電撃婚したばかり。高い演技力を持つカメレオン俳優で、長髪の独特な雰囲気がさらに進化しており、丸メガネに口ひげをはやし、貫禄ありすぎる姿で登壇した。