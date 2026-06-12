12日、参議院本会議で個人情報保護法改正案が審議入りした。立憲民主党の郡山りょう議員は、AI開発などの目的であれば病歴などの「要配慮個人情報」が、本人の同意なく企業などに提供されるようになる問題を追及した。この問題は、衆議院の審議でも「氏名、住所、病歴がセットで中国企業に渡るのでは？」と懸念が示されていて、「法案出し直せ」「与党の法案審査能力はどうなっているんだ」など終始ヤジが飛ぶ異様な質疑となった