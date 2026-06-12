文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―6月12日（金）配信分― 某新作映画の試写をオンラインで観た後、映画会社に感想を送りました。 「◎◎と●●、2人の名優の演技が素晴らしい。▽★〇✕という状況がリアルでぞっとした」 すると、先方から返信がありました。