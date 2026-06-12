【「The First Descendant」×「エヴァンゲリオン」コラボ】 6月18日より開催予定 NEXONは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC（Steam）用三人称視点ルートシューター「The First Descendant」において、アニメ「エヴァンゲリオン」とのコラボレーションを6月18日より開催することを明らかにした。あわせて、同コラ