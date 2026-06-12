俳優・声優の舞原鈴さんが2026年6月11日にXで、夫で人気アプリゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の瀬名泉役で知られる俳優・声優の伊藤マサミさんをめぐる女性問題について謝罪した。これに、国内外から「なんで奥様が謝らなきゃいけないんだ」といった声が寄せられている。「主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちに」伊藤さんをめぐっては10日、ファンの女性をホテルに誘ったとして、SNSのDM（ダイレクトメッセー