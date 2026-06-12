5月30日（土）・31日（日）に韓国・仁川で開催された「Asian Pop Festival」。仁川国際空港からほど近い複合型リゾート施設・Paradise Cityを舞台とし、個性豊かな4つのステージに韓国・日本・アジアの実力派アーティストが集結。国・世代・ジャンルを超えてオルタナティブな逸材たちが揃ったラインナップに加え、オーディエンスの凄まじい熱気、会場の快適極まりないホスピタリティが日本のSNSでも話題となった。アジア音楽シーン