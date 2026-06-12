不定期なリリースながら即完売が続くブランド・VALLADによる主催ライブイベント「VALLAD PRESENTS 『RYDE ROMANCE 2』」が2026年8月26日（水）にShibuya LOVEZにて開催されることが発表された。当日はIO、Kaneee、Ryohu、＄MOKE OG、SWEE、Teteが出演。チケット最速先着先行がスタートしている。＜ライブ情報＞VALLAD PRESENTS 『RYDE ROMANCE 2』2026年8月26日（水）Shibuya LOVEZ 時間：Open 18:00 Start 19:00 出演（A to Z）：