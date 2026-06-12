資料投票 子育て中の有権者（お父さん・お母さん）に選挙に関心を持ってもらおうと、さぬきこどもの国1階の科学工房前（高松市香南町由佐）で2026年6月28日、模擬投票が行われます。 選挙啓発キャラクターの「いっぴょう君」と「うどん屋めいすいくん」が立候補し、館内で数回、演説を行います。来館者に選挙公報を配り、投票を呼び掛けます。投票箱や投票用紙の記載台などは、実際の選挙用機材を使用します。