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欧州株大幅高で取引開始、米国とイランの攻撃の応酬停止で 東京時間16:52現在 英ＦＴＳＥ100 10391.12（+87.24+0.85%） 独ＤＡＸ24586.36（+376.65+1.56%） 仏ＣＡＣ40 8313.75（+112.95+1.38%） スイスＳＭＩ 13653.46（+123.81+0.92%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:52現在 ダウ平均先物JUN 26月限50898.00（+23.00+0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN