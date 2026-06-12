◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１２日・エスコンフィールド）中日・松葉貴大投手が１軍に合流した。１４年目のベテランは、１３日の日本ハム戦に先発。待望の今季初登板を前に「あした結果が出なければ、２０２６年が終わってしまうと思っている。それぐらい競争も激しいし、若い選手がみんな頑張っている。後悔のない準備をしてきた自信はある。相手があることなのでどうなるか分からないけど、終わった時