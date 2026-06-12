◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）ベルーナドームに店舗を構える公式グッズショップ「ライオンズチームストアフラッグス」が１２日、営業を見合わせると発表した。この日の午後１時頃、埼玉・所沢市内はゲリラ豪雨に見舞われた。大雨の影響で店舗が浸水したため。チームは午後６時から巨人戦を戦う。営業再開については未定。この降雨で、カーミニークで行われる予定であったファー