新UI上に期間限定で登場した「サッカーハブ」 Amazonは、4月に発売を開始した最新の「Fire TV Stick HD」と、2023年発売「Fire TV Stick 4K Max」、「Fire TV Stick 4K Plus」向けに提供している新ユーザーインターフェース上に、期間限定で「サッカーハブ」を12日から設置した。サッカー試合のライブ中継や、サッカー関連のコンテンツなど、サッカーに関する内容が手軽