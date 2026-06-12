6月12日、高知市の6月議会が開会し、桑名市長は職員による盗撮など2件の不祥事などについて陳謝しました。12日、高知市の6月議会が開会しました。提案理由説明に立った桑名市長は、盗撮で逮捕・起訴された高知市の職員に対して、5月に行った停職処分など2件の不祥事案について陳謝し、「職員による不祥事が後を絶たず、信用及び信頼を著しく損なう事態だ」として、不祥事根絶に向けて職員の意識改革を図ると次のように述べました。