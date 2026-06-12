女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが肺炎のため９日に亡くなった。８６歳だった。１２日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。京都府生まれの中村さんは、２０１１年に「京都名誉観光大使」に就任。故郷のＰＲを請け負っていた。この日、京都市情報館が公式Ｘに追悼コメントを投稿した。Ｘでは「中村玉緒様の御逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。京都市に生まれ