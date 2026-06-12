◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天の伊藤光捕手と滝中瞭太投手が１２日、出場選手登録を抹消された。海外フリーエージェント権を行使してＤｅＮＡから加入した伊藤光は今季２２試合に出場。打率１割３分３厘、１本塁打、２打点の成績だった。滝中は前日１１日の巨人戦に先発。８回２失点で勝ち投手になっていた。この日は１軍の投手練習に参加していた。代わって石