選挙の直前、有権者に菓子折りを配ったとして公職選挙法違反の罪に問われ公判中の岐阜県本巣市議。辞職の意向を固めたことがCBCの取材でわかりました。 【写真を見る】選挙直前に菓子折りを配った市議 辞職の意向を固める ｢周囲への付け届けをやめることはできない｣ 岐阜･本巣市【独自】 本巣市議会議員の鍔本規之被告（77）は、去年9月の市議選直前、近所の有権者28人に菓子折りを配った公職選挙法違反の罪に問われていて、7月9