お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを１２日までに更新。納車を報告した。遠藤は動画の初めに「久々に新車を買いました」と報告。白い車体に赤いリボンが巻かれた新車を写し「今回私が買いました車はこちらでございます！『テスラモデルＹＬ』でございます！」と紹介した。車体のミラー格納時の大きさは、横幅は１９８０ミリ、全高１６７０ミリ、全長４９７０ミリとなっており、遠藤も「