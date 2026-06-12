“めるる”の愛称で親しまれるモデルで俳優の生見愛瑠さんが6月11日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開しました。 【写真を見る】【 生見愛瑠 】お団子片手にお散歩ショットファン反響「美しすぎます」「大人になったなー」生見さんは「歩く日」と一言だけ綴り、多数の画像を投稿しています。 生見さんは、黒のタンクトップに白いシャツを重ね、黒いパンツというモノトーンでまとめたコーディ