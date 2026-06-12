©ABCテレビ 関西ジュニアが超一流のエンターテイナーに弟子入りし、技の習得に向けて過酷な試練に挑む新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）。第１回は６月14日（日）午前10時から放送される！ 本作は、日本、そして世界で“頂点”を極めたエンターテインメントのトップランナー（＝エンターティーチャー）たちに、関西ジュニアが本気