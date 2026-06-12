想定される皇室典範改正の流れ高市早苗首相は12日、日本維新の会の藤田文武共同代表と官邸で会談し、皇族数確保に向けた皇室典範改正案について「自民党と維新の連立政権なので、まずは両党で細かい制度設計まで詰めて、表に出る時にはずれがないようにしてほしい」と要請した。藤田氏が記者団に明らかにした。「立法府の総意」では、衆参両院の正副議長や各党派への報告を要求している一方、与党協議のプロセスは含まれていない