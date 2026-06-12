■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新女子棒高跳の決勝が12日に行われ、日本記録保持者の諸田実咲（27、アットホーム）が2年ぶり3度目の優勝を果たした。今大会、代表選考を兼ねているアジア大会の代表内定第1号となった。アジア大会（愛知・