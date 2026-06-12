プロ野球・西武は12日、山村崇嘉選手を1軍登録、平良海馬投手の登録を抹消しました。山村選手は前回5月14日登録を抹消されましたが、ファームでは直近4試合連続でヒットを放つなどここまで24試合で打率.305と調子を上げています。西武は現在5連勝中と好調を維持していますが、その原動力となっているネビン選手や平沢大河選手、カナリオ選手ら主力が試合を欠場するなどコンディションの不安が心配されています。今回登録された山村