日本野球機構(NPB)は12日の公示を発表。日本ハムは細野晴希投手を1軍登録しました。細野投手は、今季7試合に先発し1勝4敗、防御率3.53。直近2試合はいずれも4失点し負け投手に。その前の楽天戦では8回を投げ3失点で好投するものの黒星がつき、現在3連敗中です。今季2勝目を目指し、この日行われる中日戦に先発予定です。