日本国際貿易促進協会が、21日から予定していた中国訪問を延期したことが分かりました。会長の河野洋平元衆院議長が死去し、中国側の要人との面会が難しくなったためとしています。河野洋平元衆院議長が会長をつとめる日本国際貿易促進協会は、今月21日から24日にかけて北京を訪問する予定でした。しかし、河野氏が亡くなり、習近平指導部との面会が難しくなったことから延期を決めたということです。河野氏は去年、李強首相と会談