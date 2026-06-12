関西、大阪（伊丹）、神戸の3空港を運営する関西エアポートが12日発表した2026年3月期連結決算は、売上高に当たる営業収益が前期比11％増の2713億円、純利益は9％増の402億円で、いずれも過去最高だった。中国による日本への渡航自粛で中国方面の減便が続くものの、訪日客を中心とする国際線旅客数の増加や大阪・関西万博が寄与した。3空港の旅客数は6％増の5401万人で最多。このうち国際線旅客数は10％増の2762万人だった。神