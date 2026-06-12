８日に死去した元衆院議長・河野洋平氏の秘書を８年務めた富山県立山町長の舟橋貴之氏（６１）が１１日、読売新聞の取材に応じ、「今の自分があるのは河野さんのおかげ。父親のような存在だった」と故人をしのんだ。河野氏らが１９７６年に結成した新自由クラブが、政治の世界に飛び込むきっかけとなった。同党の理念に共感し、明治大学在学中に党の選挙を手伝うようになった。熱心に活動するうち、河野氏に「お前、いつもいる