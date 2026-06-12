マンションの修繕工事を巡る大規模な談合について、フジテレビ経済部・寺記夫記者に聞いていきます。山崎夕貴キャスター：ポイントは「修繕工事で談合、不正の手口は」「修繕費が枯渇？住民の不利益は」の2つです。まずは1つ目のポイント、約40社が関わっていたという今回の談合ですが、どのような不正が行われていたんでしょうか。フジテレビ経済部・寺記夫記者：100件以上の工事で繰り返されていた今回の談合は、組織性や常習性