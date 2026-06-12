サッカー元日本代表の原口元気選手が、久保建英選手とのやりとりや、初戦でカギとなるプレーについて語りました。2018年に行われたワールドカップに出場し、日本のベスト16入りに貢献した原口選手。決勝トーナメントのベルギー戦では、日本史上初となる“決勝トーナメントでのゴール”を決めました。このプレーについては「今ちょうど僕ベルギーに住んでいて、ベルギーの人に自己紹介しなくても僕の名前が知られているっていうこと