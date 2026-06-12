【「東の魔女は討たれたい」連載開始＆第2話】 6月12日公開 「東の魔女は討たれたい」第2話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は6月12日、著・佐藤貴彬氏、原作・藍葉悠気氏によるマンガ「東の魔女は討たれたい」の連載をスタートし、第2話を公開した。 本作は、魔王をも凌駕する力を持つと言われている、東の魔女・イェルンサクサを主人公とした作品。第1話となる読切版が好評を博し