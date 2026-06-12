スーパーの「西友」は、2026年6月12日から18日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。関東エリア（河辺店は除く）の店舗が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。夏の食卓を救う食品も...！まずは、お買い得品「スゴ×トク」の対象商品からチェック。FIFAワールドカップ2026の観戦のお供や父の日の手料理にぴったりな商品が揃っています。以下は一例です。●TRIALオリジナル マルゲリータピザ（214円）