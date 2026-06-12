かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。6月10日（水）放送の同番組では、人気芸人が披露した“下積みメシ”を一同大絶賛する場面があった。【映像】“銀次チャーハン”だけじゃない！ドンデコルテ渡辺の絶品節約料理今回は人気企画「俺の下積みメシ」の第7弾を開催。芸人たちが苦労した若手時代を支えた料理を披露するこの企画に、大ブレイク中のドンデコルテ（渡辺銀次