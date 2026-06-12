秋田地方気象台は午後4時20分、秋田県気象解説情報（落雷・突風・降ひょう）を発表しました。県内では上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。13日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。＜概況＞13日にかけて、東北地方の上空約5,500メートルに氷点下18度以下の寒気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。このため県内では、積乱雲