6月12日、アルティーリ千葉は、デレク・パードンとの2026－27シーズンの選手契約継続、および青木ブレイクとの同シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。 アメリカ出身で現在29歳のパードンは、203センチ107キロのパワーフォワード兼センター。イタリアやドイツなどでプレーしたのち、2023－24シーズンからA千葉に在籍している。今シ&