6月12日、日本バスケットボール協会（JBA）は、JBA 3x3 スペシャライズドチーム「Team TOKYO 2026」が始動し、初の公式戦となる「FIBA 3x3 Lion City Challenger」に出場するメンバー4名を発表した。 「Team TOKYO 2026」は、ロサンゼルス2028オリンピック出場を目指して今年3月に発足した3x3男子の専門チーム。現在Bリーグでプレーするケネディトーマス（シーホース