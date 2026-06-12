7月3日に日本公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の本編映像が公開された。 参考：『トイ・ストーリー』が世界中の観客の心を掴んできた理由とは？新作の監督陣が明かす 世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映像表現と世代を超えて共