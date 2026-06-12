本格的な夏の訪れを前に、中元商戦が始まりました。岡山市北区の百貨店には、ギフトセンターがオープンしています。 【写真を見る】自分への“ご褒美” も引き続き人気中元ギフトセンターがオープンゼリーなど涼を感じられる商品も充実【岡山】 （岡山高島屋販売第2部福井健人マネジャー）「物価高騰や節約志向というのがあるんですけど、高品質、高価値なものを贈りたいお客さんに対