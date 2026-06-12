P・ジェリ・クラークによる『精霊を統べる者』シリーズ最新作『カイロの死せる精霊（ジン）』が、2026年6月11日に東京創元社の創元海外SF叢書より刊行された。 【写真】「ベストSF2024」海外篇第1位『精霊を統べる者』 著者のP・ジェリ・クラークは、ネビュラ賞、ローカス賞をはじめとする海外の主要SF賞を多数受賞している作家。日本で初紹介となった長編『精霊を統べる者』は2024年6月に翻訳刊行