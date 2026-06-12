来週のドル円相場は、日米中央銀行の政策スタンスを見極めながら方向感を探る展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円００銭～１６１円５０銭。 日銀は１５～１６日に開く金融政策決定会合で利上げに踏み切る公算が大きい。市場では利上げの次を見据えた情報発信に注目が集まっており、タカ派的な示唆がなければ円安が進みそう。植田和男総裁は入院中のため会合を欠席する見通しで、記者会見を代行する