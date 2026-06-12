瀬戸内地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、岡山県では雷雨になっているところがあります。夜のはじめごろまでは岡山県で雷雨のところがあるでしょう。天気の急変に注意してください。 13日も高気圧に覆われて、広く日差しが届く見込みです。カラッとした陽気が続くでしょう。朝の最低気温は岡山で18度、津山で15度、高松で20度の予想です。12日朝よりもやや気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と津山で29度、高