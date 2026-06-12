1990年代初頭、日本企業の多くが「モノづくりこそ競争力の源泉」と信じていた。しかしその裏で、インターネットとデジタル技術は産業のルールそのものを変えようとしていた。ソニーの出井伸之は、なぜ誰よりも早くその変化を見抜き、「製造業神話」を捨てるべきだと訴えたのか。その先見性と挑戦の軌跡をたどる。※本稿は、ノンフィクション作家の児玉 博『ソニー神話を壊した男 出井伸之が創った未来』（小学館）の一部を抜粋・編