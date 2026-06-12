THE NORTH FACEのアウトドア向けスニーカー「ヘッジホッグ RVST ゴアテックス」が、Amazonで最大55%OFFのセール中となっている。6月12日（金）現在、最大値引きの28cmサイズであれば参考価格が2万9,000円のところ、1万3,144円で購入可能だ。 アッパーに防水透湿素材の「GORE-TEX メンブレン」を使用し、アウトソールにマリンスポーツなどで使われるヴィブラムのラバーコンパウンド