今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第55回（2026年6月12日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）褒め合うりんとシマケン第11週のおわりはセツ（村上穂乃佳）が無事に足抜けできて、ホッとしたのもつかの間、養成所存続の危機が持ち上がる。