関東甲信は6月7日に梅雨入りした。これから全国的にジメジメの季節が到来する。そんなときに備えて買っておいたのが、片手で簡単に持ち運べる超コンパクトな除湿機だ。メーカーの異なる2台を用意したので、どれだけ効果があるのか、実際に使ってみた（BCN・寺澤 克）。●ピンポイントで除湿できるのが強み 衣類のカビ・湿気対策に使えそう！最近は、各メーカーから同サイズの除湿機が展開されている。どれも、部屋で使うには役