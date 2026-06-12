現地６月11日に開催された北中米ワールドカップのグループA第１節で、チェコ代表が韓国代表と対戦１−２の逆転負けを喫した。序盤から劣勢だったチェコ。それでもスコアレスで迎えた59分にウラジーミル・ツォウファルのロングスローからキャプテンのラディスラフ・クレイチーが豪快なヘディングシュートを叩き込んで先制点を奪う。しかし67分にファン・インボムに同点弾を決められると、80分にはオ・ヒョンギュに勝ち越しゴ