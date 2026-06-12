周知の通り、北中米ワールドカップに挑む日本代表のキャプテンだった遠藤航が現地６月11日、怪我のために離脱した。代わりに、ボルシアMGのFW町野修斗が、前回大会に続いて追加招集された。なぜボランチの遠藤の代わりがストライカーの町野なのか。一部では疑問の声もあがった。 同日、取材に応じた久保建英は、26歳のアタッカーについてこう評した。「町野選手は、前回のワールドカップで試合に出られなくて悔しい思