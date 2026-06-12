【ENCORE】田村真佑・小川彩・鈴木佑捺が語る『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE「DAY3～梅澤美波 卒業コンサート～」』 ライブのセットリストとともに、アーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャスト『ENCORE』に乃木坂46が登場。田村真佑・小川彩・鈴木佑捺は、5月21日開催の『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE「DAY3～梅澤美波 卒業コンサートA