カブスの鈴木誠也外野手が11日（日本時間12日）、敵地でのロッキーズ戦に「5番右翼」で先発出場。4回の第2打席で逆転満塁アーチを放ち、9－3の勝利に貢献した。チームは4試合ぶりの勝利で、貯金を再び「1」とした。 ■「自信につながると思う」 0－1の4回1死満塁の第2打席、鈴木は相手先発ライアン・フェルトナー投手が投じた2球目スライダーを完璧に捉えた。打球は速度107.7マイ