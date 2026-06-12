サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会を観戦するためにメキシコを訪れていた中国人観光客が強盗被害に遭った。中国駐メキシコ大使館によると、現地時間10日深夜、メキシコシティ国際空港付近の路上で、W杯観戦のために現地を訪れていた中国人が拳銃を持った犯人に襲われる強盗事件が発生した。同大使館は事件を把握した後、メキシコの関係当局に懸念を伝え、全力で捜査を進めるとともに、メキシコに滞在する中国人の生命・財