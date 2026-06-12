iPS細胞から心臓の筋肉の細胞（心筋細胞）を大量に作りだし、弱った心臓に注入して重い心臓病を治療する方法を開発中のバイオベンチャー企業が、患者の胸を開く手術ではなく、患者の足の付け根から入れた管＝カテーテルを使って心筋細胞を心臓に注入する世界初の治験を今年3月に行ったと発表しました。慶応大学名誉教授の福田恵一医師が社長を務めるHeartseedは、iPS細胞から心筋細胞を作り出し、それを「心筋球」という塊にして弱